L’attaccante paraguaiano ha lavorato con i compagni nell’ultima seduta di allenamento e potrà essere a disposizione di Juric

Antonio Sanabria è pronto al rientro. Il numero 9 si era fatto male durante la gara contro il Milan dello scorso 26 agosto ed era stato costretto ad abbandonare il campo nel corso della prima frazione di gioco. Ora sembra aver definitivamente messo alle spalle i problemi fisici e spera in una convocazione per la gara di lunedì contro la Salernitana. L’ex Betis ha infatti lavorato con i compagni durante l’ultima seduta di allenamento e può dirsi recuperato.

La concorrenza di Zapata

Sanabria dovrà comunque fare i conti con la concorrenza di Duvan Zapata. L’ex Atalanta, almeno per il momento, è il giocatore a cui Juric affiderà l’attacco granata. Nonostante l’ottima stagione disputata lo scorso anno, in cui ha stabilito il record di marcature personali in un campionato, il numero 9 è la prima alternativa al colombiano. A meno che Ivan Juric non decida di cambiare modulo e di passare a un eventuale 3-5-2: in quel caso si aprirebbero le porte del reparto avanzato e Sanabria potrebbe dunque trovare più spazio. Allo stato attuale delle cose il classe ’96 dovrà sgomitare e non poco per cercare di convincere il tecnico e scalare le gerarchie.