Si è chiusa la sesta giornata di qualificazione agli europei 2024: ecco i risultati dei giocatori del Torino impegnati in nazionale

Il sesto turno di qualificazione agli Europei 2024 è giunto al termine. Sono stati tre i giocatori del Torino impegnati con le proprie nazionali nella giornata di ieri, martedì 12 settembre. Parliamo in particolare di Sazonov, Vojvoda e Ricardo Rodriguez. Il georgiano è uscito sconfitto dalla gara contro la Norvegia per 2-1 e ha passato tutti i 90 minuti in panchina. Sconfitta anche per Vojvoda contro la Romania, che ha superato il Kosovo per 2-0. La gara è stata sospesa nel primo tempo a causa dell’esposizione di alcuni striscioni da parte dei tifosi di casa, per poi riprendere dopo circa un’ora. Il terzino granata ha giocato da titolare per poi essere sostituito sul finale di gara. Una vittoria netta, infine, quella della Svizzera di Rodriguez, che ha battuto l’Andorra per 3-0. Il difensore del Toro è partito dall’inizio e ha giocato l’intera durata del match. Ora i tre giocatori di Juric faranno ritorno in città per preparare al meglio la ripresa della Serie A. L’appuntamento è fissato per lunedì 18 settembre allo Stadio Arechi, contro la Salernitana.