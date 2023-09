Abbiamo chiesto ai lettori la loro opinione sul rinnovo di Ludergnani fino al 2025: ecco cosa ne pensano

È di ieri la notizia dell’ufficialità del rinnovo di contratto di Ruggero Ludergnani come Responsabile del Settore Giovanile fino al 2025. Abbiamo chiesto ai lettori una loro opinione in merito, e i risultati sono assolutamente in suo favore. L’83% si è detto soddisfatto della sua permanenza, mentre solo il 17% si è opposto.