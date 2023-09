Sondaggi / Chiuso il calciomercato del Torino, i lettori si sono espressi: il calciomercato dei granata è stato buono

Il calciomercato dei granata si è chiuso e i lettori e le lettrici di Toro.it si sono espressi. Per il 48% il mercato è stato giudicato come buono. Mentre per il 27% è stato sufficiente e per l’11% ottimo. Infine chiudono i giudizi, discreto (8%) e scarso (7%). Il mercato dei granata ha avuto come cessione solo quella di Singo, poi Miranchuk è stato perso ma sono rimasti Schuurs, Ricci e Buongiorno. Gli acquisti invece sono stati Bellanova, Tameze, Vlasic, Lazaro, Sazonov, Soppy e Zapata.