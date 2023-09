Come giudicate il mercato del Torino?

Sondaggio / Si chiude il mercato del Torino, ricco di cambiamenti ma anche di conferme. Diteci cosa ne pensate

Si è chiusa la sessione estiva del calciomercato di Serie A. Tante le trattative portate a termine per i club, che si sono rimessi a nuovo in vista della nuova stagione. Tra questi, anche il Torino, operante sia in entrata che in uscita. Partiti con Popa, i granata hanno poi portato sotto la Mole anche Bellanova, Tameze, Sazonov, Soppy e Zapata mentre sono stati ascquistati a titolo definitivo Vlasic e Lazaro, l’anno scorso in prestito. Dodici invece le cessioni totali, tra prestiti e addii (Bayeye, Berisha, Verdi, Izzo, Singo, Aina, Adopo, Gravillon, Miranchuk, Haveri, Warming, Kone). Tanti cambiamenti che, nonostante un inizio di stagione piuttosto negativo, si spera possano invertire la rotta. Secondo voi, come ha operato il Torino? Siete soddisfatti o delusi? Ditecelo votando nell’apposito box.

