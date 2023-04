Sondaggio / I lettori e le lettrici di Toro.it si sono espressi: il Torino finirà il campionato tra l’11° e il 13° posto

Mancano 9 giornate al termine del campionato. Toro.it ha chiesto ai suoi lettori e alle sue lettrici: “In che posizione finirà il campionato il Torino?”. Con il 54% dei voti, ha vinto la posizione tra l’11° e il 13°posto. Segue con il 24% dei voti il 10° posto. Per l’8% il Torino finirà ottavo e per il 7% nono. Sempre secondo il 7%, finirà piu in basso del 14° posto.