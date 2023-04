Sondaggio / Torino-Salernitana si avvicina: chi schierereste sulla trequarti al fianco di Nemanja Radonjic?

La 30^ giornata di Serie A è alle porte: il Torino affronterà in casa la Salernitana, domenica 16 aprile alle ore 15:00. Sulla trequarti, Ivan Juric dovrà sciogliere dei dubbi di formazione, in quanto tutti i trequartisti sono a disposizione. Sulla sinistra Nemanja Radonjic dovrebbe essere certo del posto da titolare, viste le recenti prestazioni. La domanda che Toro.it fa ai suoi lettori e alle sue lettrici e la seguente: “Chi schierereste al fianco di Radonjic in Torino-Salernitana?”. Le opzioni sono tre: Vlasic, Miranchuk oppure Karamoh. Di seguito il box per esprimere la vostra preferenza.

Chi vorreste in coppia con Radonjic contro la Salernitana? Vlasic

Miranchuk

Karamoh Guarda i risultati