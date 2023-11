Sondaggi / Il risultato del sondaggio non lascia spazio a dubbi: i lettori vogliono Luca Gemello in porta in Coppa Italia

Nella serata di domani, il Toro giocherà in Coppa Italia. L’avversario da affrontare ai sedicesimi di finale è il Frosinone. Toro.it ha chiesto ai suoi lettori e alle sue lettrici, chi avrebbero voluto vedere in porta contro i ciociari. La risposta non lascia spazio a dubbi: vince Luca Gemello con l’88% dei voti, segue Vanja Milinkovic-Savic con il 12%.