Il Torino ha ripreso a macinare punti e anche Urbano Cairo ha parlato della possibilità di tornare in Europa

Il Torino di Ivan Juric ha cambiato marcia. Da quando il tecnico ha deciso di passare al 3-5-2 la squadra è riuscita a ottenere ottimi risultati, con due vittorie e un pareggio nelle ultime tre gare. Le sconfitte contro Lazio, Inter e Juventus sono solo un lontano ricordo e ora i granata si apprestano ad affrontare l’esame Bologna. I rossoblù sono una delle rivelazioni della nuova stagione di Serie A e sono usciti sconfitti solo in due occasioni, contro Milan e Fiorentina. Tornare dal Dall’Ara con dei punti sul groppone sarebbe importante sia psicologicamente che ai fini della classifica, che vede il toro 11° a soli due punti dalla squadra allenata da Motta.

Le parole di Cairo

Del match ha parlato anche Urbano Cairo, che sul discorso Europa non si è sbilanciato più di tanto: “Il Torino punta all’Europa? Certamente la partita con il Bologna è molto importante. Dobbiamo prepararla molto bene, però è presto per dirlo, sicuramente siamo lì: con 16 punti siamo a un passo da tutto. Il quinto posto è addirittura a 20 punti, quindi siamo a 4 lunghezze di distanza. Nonostante abbiamo avuto delle penalizzazioni importanti. Se pensiamo alla partita con il Monza il gol era buono e c’era un rigore per noi… In più ci sono tante altre cose sulle quali non voglio tornare sennò sembra che voglia lamentarmi troppo, però ho visto una statistica, che non ho fatto io, che dice che negli ultimi tre campionati abbiamo avuto oltre 200 penalizzazioni e 50 vantaggi (arbitrali, ndr). E nelle 200 penalizzazioni abbiamo 35 rigori non dati in tre anni. Sarebbe bene che qualcuno avesse un’attenzione maggiore. Non per noi, ma per avere una maggiore oggettività”.

