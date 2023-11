Vi avevamo chiesto se il Torino fosse in grado di tornare in corsa per un posto in Europa: ecco il risultato del sondaggio

Nelle ultime settimane il Torino ha cambiato decisamente marcia. I risultati altalenanti di inizio stagione sembrano ormai essere un lontano ricordo e i granata hanno trovato una buona continuità. Le vittorie contro Lecce e Sassuolo e l’ultimo pareggio a Monza ne sono la concreta dimostrazione. La classifica, di conseguenza, è senza dubbio migliorata. Il Toro si trova infatti in undicesima posizione, a soli 4 punti da un’eventuale qualificazione alle coppe. Proprio per questo vi avevamo chiesto se gli uomini di Juric fossero in grado di competere per un posto in Europa: ecco i risultati del sondaggio.

Secondo i lettori il Torino non è in grado di lottare per l’Europa

Secondo quanto votato dai lettori di Toro.it, i granata non saranno in grado di competere per un posto in Europa. Il sondaggio, tuttavia, è stato piuttosto equilibrato e tra le due risposte non c’è un divario così netto. Infatti il 54% ha espresso un parere negativo, contro un 46% che invece si dice più fiducioso. Gran parte delle ambizioni del Torino passeranno sicuramente dalla trasferta di Bologna, in cui Zapata e compagni affronteranno una delle squadre più in forma della Serie A. I rossoblù hanno infatti perso soltanto due gare dall’inizio della stagione e vantano la terza miglior difesa del campionato, con sole 10 reti subite. La sfida del Dall’Ara sarà un crocevia importante per il Toro, per continuare a scalare la classifica e avvicinarsi sempre più alle posizioni che contano.