In vista della sfida contro l’Atalanta, chiediamo ai lettori chi preferirebbero vedere in porta: Milinkovic-Savic o Gemello?

Dopo la sconfitta dell’ultimo turno contro il Bologna il Torino torna in campo, e lo fa contro un avversario ostico come l’Atalanta di Gasperini. Tra i tanti dubbi di formazione presenti nella testa di Ivan Juric c’è, ovviamente, anche quello che riguarda il portiere. In Emilia, per la prima volta, è stato Gemello ad avere la meglio su Milinkovic-Savic, ma il portiere classe 2000 ha poi condizionato il risultato con un errore che ha portato in vantaggio la squadra di Thiago Motta. Per questo motivo, anche per il prossimo turno, è presente un ballottaggio tra i due. Chiediamo a voi, allora, chi dovrebbe essere il portiere titolare contro l’Atalanta.

