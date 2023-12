Abbiamo chiesto ai lettori chi sarebbe dovuto essere il portiere titolare contro l’Atalanta: in massa si sono affidati a Gemello

Vigilia di campionato per il Toro, che nella giornata di lunedì ospiterà l’Atalanta per il 14° turno di campionato. Pochi dubbi di formazione per Juric, ma quello più impattante riguarda il portiere. Contro il Bologna era stato schierato Gemello, il quale però aveva commesso un errore in occasione della prima rete dei padroni di casa. Abbiamo chiesto, allora, chi secondo i lettori avrebbe dovuto giocare contro i nerazzurri. Il risultato è stato sorprendente. Il 69% per cento dei votanti ha scelto Gemello, dimostrando di voler dare fiducia al classe 2000 nonostante la prestazione non del tutto positiva della scorsa giornata. Solo 31% per Milinkovic-Savic, che storicamente non è mai stato molto apprezzato dai tifosi.