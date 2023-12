Il Torino ha giocato una grande gara centrando i tre punti contro gli uomini di Gasperini: votate il vostro migliore in campo

Con una grande prestazione di squadra il Torino centra la vittoria contro l’Atalanta e porta a casa i tre punti. Decisive le reti di Zapata e il calcio di rigore trasformato da Sanabria, che hanno fissato il risultato sul 3-0 al termine dei 90′ minuti. Una prestazione davvero eccezionale sotto tutti i punti di vista, dall’approccio al match fino al momento in cui si è trattato di concretizzare le occasioni da gol. Gli uomini di Juric sono infatti scesi in campo con una gran voglia di vincere, aggredendo sin da subito i nerazzurri nella propria metà campo. La vittoria contro i nerazzurri proietta così i granata verso la lotta all’Europa: il Toro conquista infatti la 10ª posizione in classifica, a -4 dalla Fiorentina, che occupa l’ultimo posto utile per la qualificazione alle coppe.

Chi è il vostro migliore in campo?

Vista la grande prestazione di squadra è davvero difficile scegliere il migliore in campo contro gli uomini di Gasperini. Milinkovic-Savic ha trovato il riscatto dopo l’esclusione dalla gara contro il Bologna, compiendo un grande intervento su Pasalic nel finale di gara. Buongiorno ha letteralmente asfissiato Lookman e De Ketelaere nel primo tempo, costringendo l’allenatore nerazzurro a sostituirli per inoperosità. Linetty e Vlasic sono stati in ogni zona di campo, hanno recuperato palloni e il croato ha servito due assist al bacio per Zapata. Zapata che ha avuto il merito di concretizzare con grande cinismo le occasioni da gol create dagli uomini di Juric. Infine Bellanova, che ha corso per tutti i 90′ minuti lungo la fascia destra e che si è dimostrato sempre propositivo in fase offensiva. Tra i nomi che vi abbiamo proposto, chi è il vostro migliore in campo di Torino-Atalanta?

Chi è stato il migliore in campo contro l'Atalanta? Milinkovic-Savic

Buongiorno

Bellanova

Linetty

Vlasic

Zapata Guarda i risultati

