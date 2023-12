Nikola Vlasic vince nettamente il sondaggio che vi avevamo proposto sul migliore il campo di Torino-Atalanta: ecco i risultati

Al termine di Torino-Atalanta vi avevamo chiesto di rispondere al nostro sondaggio sul migliore in campo del match. Tra le tante opzioni che vi avevamo proposto a spuntarla è stato Nikola Vlasic, che ha stravinto nettamente il confronto con Zapata (21%), Milinkovic-Savic (5%), Buongiorno (7%), Linetty (8%) e Bellanova (4%). Il croato ha raccolto la preferenza del 55% dei lettori, assicurandosi il premio di migliore in campo assoluto del match. Decisivi i due assist che l’ex West Ham ha servito a Zapata, in occasione della doppietta del colombiano.