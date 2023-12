Da tempo sia Ivan Juric che Urbano Cairo si lamentano degli errori arbitrali nei confronti del Torino: sono stati davvero decisivi?

In questo avvio di stagione gli errori arbitrali sono diventati un vero e proprio tema in casa Torino. Spesso e volentieri, infatti, alcuni episodi hanno condizionato i risultati della squadra: l’ultimo proprio a Frosinone, dove Massimi ha inspiegabilmente graziato Oyono meritevole di un secondo giallo. Certo, la gara sarebbe comunque potuta terminare in pareggio. Ma giocare per più di un’ora in superiorità numerica avrebbe aiutato e non poco il Toro, soprattutto su un campo ostico come quello del Benito Stirpe. “Ultimamente siamo davvero poco fortunati con gli arbitri, già da Monza e dalla Coppa. In queste partite di intensità gli episodi determinano e noi ultimamente stiamo pagando tanto”, ha detto Juric al termine del match.

Le parole di Cairo

Sulla stessa linea di pensiero anche il presidente Cairo: “Si è visto anche nel match di domenica scorsa, siamo stati danneggiati. Il fatto che anche Luca Massimi, arbitro di Frosinone-Torino, venga fermato dalla sua associazione fino al 31 dicembre, una punizione simile a quella inflitta in passato a suoi colleghi per errori veramente macroscopici commessi a nostro danno, crea in me molto dispiacere. Significa che la mia squadra sta subendo dei torti che sono un po’ esagerati. I punti che ci vengono tolti stanno diventando troppi“. E voi siete d’accordo? Rispondete al nostro sondaggio.

Gli arbitraggi di quest'anno hanno davvero tolto diversi punti al Torino? Sì

No Guarda i risultati