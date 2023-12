I lettori non hanno dubbi: quasi giunti al giro di boa in Serie A, gli arbitraggi hanno tolto diversi punti al Torino

Questa prima parte di stagione, del Torino, è stata piena di arbitraggi che hanno lasciato molto a desiderare. Toro.it ha chiesto ai suoi lettori e alle sue lettrici, se gli arbitraggi avessero effettivamente tolto diversi punti al Toro. La risposta non lascia spazio a dubbi: per il 93% sì, solo per il 7% no.