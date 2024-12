Sondaggio / Vanoli ha fatto intendere che questo modulo potrebbe essere riproposto in futuro, lo usereste contro il Bologna?

Nel secondo tempo contro l’Empoli, Vanoli ha abbandonato il tradizionale 3-5-2 per passare a un più offensivo 3-4-3 con Vlasic attaccante esterno. Il tecnico del Torino ha lasciato intendere che questa formazione potrebbe essere riproposta nei prossimi match. Per questo motivo nel nostro sondaggio di oggi vi chiediamo: contro il Bologna giochereste dall’inizio con il 3-4-3? O è meglio, contro la squadra di Italiano, iniziare con un più prudente 3-5-2 e avere un giocatore in più che vada a rinforzare il centrocampo? Diteci come la pensate rispondendo nell’apposito box sondaggio.

Contro il Bologna giochereste dall'inizio con il 3-4-3? Sì

No Guarda i risultati