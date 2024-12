Abbiamo chiesto ai lettori chi secondo loro potesse essere eletto migliore in campo di Empoli-Torino: la scelta è ricaduta su Adams

Ritorno alla vittoria importantissimo per il Torino, che può così rilanciarsi in classifica allontanandosi dalla zona retrocessione. Uno 0-1 targato Ché Adams, autore di uno strepitoso gol da metà campo. Abbiamo chiesto ai lettori chi, secondo loro, è stato il migliore in campo al Castellani, e addirittura il 52% ha votato lo scozzese. Molto più indietro di lui, al 21%, Borna Sosa, alla prima vera prestazione positiva con la maglia granata. Chiude il podio invece Milinkovic-Savic con il 14%, che con delle parate importanti ha salvato il risultato. Poco dietro c’è Coco, 9%, seguito da Vlasic (4%) e Masina (1%).