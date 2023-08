Sondaggio / Il 96% dei lettori di Toro.it ha accolto con entusiasmo la notizia del ritorno di Nikola Vlasic

Dopo che la scorsa stagione Vlasic aveva conquistato i cuori dei tifosi a suon di gol, assist e prestazioni straordinarie i granata sono riusciti a portare sotto la Mole il croato a titolo definitivo. La trattativa è stata lunga e per convincere il West Ham sono serviti circa 9 milioni di euro. Juric sicuramente è entusiasta di questo colpo che gli regala un trequartista di qualità che ha già dimostrato di poter fare molto bene nel nostro campionato. Abbiamo chiesto anche ai lettori se erano soddisfatti del ritorno del trequartista di Spalato in granata e ben il 96% di questi ha risposto in maniera positiva, solamente una minuscola minoranza, il 4%, ha optato per la risposta negativa al sondaggio.