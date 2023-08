Sondaggio / Il Torino ha battuto 2-1 la FeralpiSalò in Coppa Italia: diteci chi è stato secondo voi il migliore in campo

Grazie ai gol di Vojvoda e Ilic, il Torino ha battuto il rimonta la FeralpiSalò per 2-1 conquistando il pass per i sedicesimi di finale di Coppa Italia. Nel nostro sondaggio di oggi vi chiediamo: chi è stato il migliore in campo nella squadra granata? Ditecelo votando nell’apposito box sondaggio. Potete scegliere tra Schuurs, Vojvoda, Bellanova, Ilic, Vlasic e Radonjic.

Chi è stato il migliore in campo contro la FeralpiSalò? Schuurs

Bellanova

Vojvoda

Ilic

Radonjic

Vlasic Guarda i risultati