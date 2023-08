Sondaggio / Per i lettori di Toro.it il migliore in campo contro la FeralpiSalò è stato il numero 8 Ivan Ilic

Come di consueto, dopo Torino-FeralpiSalò, Toro.it ha chiesto ai suoi lettori e alle sue lettrici di eleggere il migliore in campo. Con il 36% dei voti, Ivan Ilic è stato eletto come migliore in campo. Seguono Vojvoda con il 28% e Radonjic con il 17%. Chiudono Schuurs (8%), Bellanova (7%) e Vlasic (5%).