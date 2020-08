Lettori d'accordo con Cairo: chi non vuole restare deve essere ceduto - Toro.it

Sondaggio / L’86% dei lettori di Toro.it sposa la linea del presidente Cairo: al Torino solo calciatori contenti di restare

“Non intendo ricadere nell’errore fatto un anno fa. Che errore? Quell’idea, forse un po’ romantica, di tenere tutti. Mai tenere un giocatore controvoglia” ha detto Urbano Cairo negli scorsi giorni, tracciando la linea che il suo Torino seguirà in questa sessione di mercato. Un altro caso-Nkoulou non ci sarà: chi chiederà di essere ceduto verrà accontentato. Nel nostro sondaggio abbiamo chiesto a voi, lettori di Toro.it, se siete d’accordo con il pensiero del presidente granata riguardo al mercato in uscita: l’86% dei votanti si è detto favorevole alla cessione degli scontenti, solamente il 14% ha invece risposto che terrebbe a prescindere i migliori giocatori.