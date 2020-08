Cairo: "Non rifarò l'errore di tenere giocatori controvoglia". Siete d'accordo? - Toro.it

Sondaggio / Urbano Cairo ha delineato il mercato del Torino: resterà solo chi avrà voglia di continuare a indossare la maglia granata

“Non intendo ricadere nell’errore fatto un anno fa. Che errore? Quell’idea, forse un po’ romantica, di tenere tutti. Mai tenere un giocatore controvoglia”. Parole queste pronunciate da Urbano Cairo che, in un’intervista concessa a La Stampa, ha delineato la strada che seguirà il Torino in questa sessione di mercato. In pratica se un giocatore vorrà andare via verrà accontentato, come spesso accaduto in passato quando il direttore sportivo era Gianluca Petrachi. Nel nostro sondaggio di oggi vi chiediamo: siete d’accordo con la linea che ha deciso di adottare il presidente granata? Votando nell’apposito box, che potete trovare nella colonna di destra dell’home page di Toro.it, diteci se anche secondo voi è giusto lasciar partire i giocatori che non vogliono restare o se invece, al posto di Cairo, terreste comunque i migliori.