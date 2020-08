Cairo si dà un 7, ma per i lettori la sua presidenza è da 4 in pagella

Sondaggio / Il presidente Cairo ha giudicato il proprio operato da 7. I nostri lettori non concordano: oltre il 50% ha infatti scelto il 4 come voto

Ha fatto discutere tra i tifosi il 7 pagella che il presidente Urbano Cairo si è assegnato negli scorsi giorni giudicando il proprio lavoro in questi 15 anni di presidente. Come è noto la tifoseria granata è divisa riguardo al giudizio del patron, come anche le contestazioni degli ultimi mesi dimostrano. Nel nostro sondaggio abbiamo chiesto di indicare che voto avrebbero dato al patron granata su una scala da 4 ad 8 ed a dominare la scena con il 55% delle preferenze è stato proprio quello più basso. Il malcontento persiste perciò nell’immaginario collettivo di chi segue. Il 21% ha invece optato per un’insufficienza meno grave votando per il 5. Il restante 24% dei lettori si è diviso tra chi giudica da 6 l’operato di Cairo in questi 15 anni (il 15%), chi da 7 (il 5%) e chi da 8 (il restante 4%).