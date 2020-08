Sondaggio / In occasione della presentazione di Giampaolo, Cairo si è dato un 7, spiegando che il bilancio del suo Toro è positivo. Voi che voto gli dareste?

Il presidente Cairo alla conferenza di presentazione di Giampaolo, ha ripercorso i suoi anni da patron granata, facendo un bilancio di quanto ottenuto positivamente e non. “Mi darei un 7. Ma se avete idee diverse sono qui. Quando sono arrivato, ripeto, c’erano solo macerie. E nei 15 anni precedenti si erano accumulati cinque presidenti. In passato il calcio costava molto meno.“, questo il voto finale che si sarebbe attribuito, con giustificazioni annesse. In generale, l’andamento del proprio lavoro alla guida del Torino avrebbe dato frutto, passando dalla Serie B all’Europa League, secondo quanto riportato da Cairo. Ma secondo voi, quanto meriterebbe come presidente? Di più o di meno di quanto si è dato? Il bilancio è davvero così positivo o ci sono dei nei davvero troppo grandi per essere ignorati di cui non ha tenuto conto? Ditecelo votando nell’apposito box in home page sulla destra o nel box qui in basso, scegliendo su una scala che va da 4 ad 8.