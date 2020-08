Sondaggio / I lettori vogliono il rinnovo del contratto di Ansaldi: l’88% dei votanti ha optato per il “sì”, schierandosi dalla parte dell’argentino

Tra le poche note liete della stagione non può mancare di certo il nome di Cristian Ansaldi. L’argentino, che ha creato un legame speciale con il club granata dove milita ormai da tre anni, ha dimostrato di poter ancora dire a sua in campo. Nonostante l’età che avanza e qualche infortunio di troppo, ha spesso fatto la differenza, ditinguendosi per il talento tecnico da sfruttare in fascia. É tanta la voglia di restare per lui, che non perde occasione di esternarla tramite il suo profilo Instagram, ma il gioco di Giampaolo potrebbe non aiutarlo. Resta infatti ancora in bilico il rinnovo del contratto, in scadenza a fine agosto, dopo un primo prolungamento forzato con la tardiva chiusura del campionato.

Toro, entusiasmo per Ansaldi: i lettori sono a favore del rinnovo

Nel sondaggio sulla scelta di tenere Ansaldi, optando per la proroga del contratto, i lettori si sono schierati dalla parte dell’argentino. La maggioranza vuole infatti che resti al Toro: l’88% ha infatti votato per il “sì”, sostenendo la volontà del giocatore. C’è poi il restante 12% che invece non gli rinnoverebbe il contratto, spinto probabilmente dal fatto di avere Giampaolo in panchina e quindi un gioco diverso da quello a cui Mazzarri e Longo hanno abituato. O più semplicemente a causa dell’età del giocatore, che a settembre spegnerà 34 candeline e gli infortuni che troppo spesso costringono ai box il giocatore.