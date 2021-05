Sondaggio / Il 73% dei lettori e delle lettrici di Toro.it confermerebbe Davide Nicola sulla panchina granata anche per la prossima stagione

Il Torino si sta avvicinando all’ultima partita di questo campionato che giocherà domenica sera contro il Benevento, già matematicamente retrocesso in serie B. I granata, dopo il punto ottenuto martedì sera contro la Lazio, potranno giocare con la mente libera essendo già salvi. Salvezza ottenuta anche grazie a Nicola. Il 73 % dei lettori e delle lettrici di Toro.it confermerebbe il tecnico di Luserna San Giovanni anche per la prossima stagione, mentre il restante 27% dei votanti preferirebbe un cambio di guida tecnica in vista del prossimo campionato.