Sondaggio / Secondo voi Nicola dovrebbe rimanere al Toro anche per la prossima stagione? Merita la conferma?

Con il pareggio contro la Lazio Belotti e compagni hanno ottenuto la salvezza matematica, quindi senza doversi giocare il tutto per tutto nel match di domenica sera contro il Benevento. Partita che chiuderà per la squadra granata e quella campana il campionato, con le streghe che sono già matematicamente in serie B. In vista della prossima stagione nel nostro sondaggio di oggi vi chiediamo: confermereste Nicola per la prossima stagione? Per votare vi basta andare nell’apposito box sondaggio che potete trovare nella colonna di destra dell’homepage di Toro.it.