Sondaggio/Per la maggioranza dei lettori Cairo non doveva leggere i nomi dei Caduti a Superga, mentre secondo il 36% dei votanti ha fatto bene

Il 4 maggio in occasione del 72mo anniversario della tragedia di Superga a salire sul colle è stato Urbano Cairo che, per la prima volta da quando è presidente del Toro, ha letto i nomi dei Caduti. Alla domanda che vi abbiamo posto, ovvero se secondo voi è stata una scelta giusta quella di far leggere i nomi dei Caduti al presidente Cairo, la maggior parte dei lettori e delle lettrici di Toro.it, esattamente il 64%, si è espressa contraria mentre solo il 36% dei votanti ha ritenuto giusta la scelta di far leggere i nomi a Cairo.