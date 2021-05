Sondaggio / Lettori e lettrici di Toro.it Cairo ieri ha letto i nomi dei Caduti a Superga: diteci la vostra opinione in merito

Ieri mattina in occasione del 72mo anniversario della tragedia di Superga il presidente Cairo è salito sul colle per ricordare il Grande Torino. Per la prima volta proprio lui ha letto i nomi dei Caduti . Nel nostro sondaggio di oggi chiediamo ai lettori e alle lettrici di Toro.it: trovate sia giusto che sia stato Cairo a leggere i nomi dei Caduti a Superga? Potrete votare sí o no. Diteci la vostra opinione nell’apposito box sondaggio che potete trovare nella colonna di destra dell’home page di Toro.it.