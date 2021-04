Sondaggio / Per la maggioranza dei lettori sarà il Benevento a retrocedere in Serie B mentre il 22% dei votanti condanna il Torino

La lotta salvezza continua a farsi ogni domenica più serrata e la sconfitta del Torino contro il Napoli fa precipitare nuovamente la squadra di Nicola nella bagarre insieme a Benevento e Cagliari, con le tre formazioni appaiate a quota 31 punti. La sensazione, dunque, è che i giochi si decideranno solo nelle ultimissime giornate di campionato ma intanto i lettori di Toro.it si sono già espressi in merito alle possibilità del Toro di rimanere in Serie A. Soltanto il 22%, infatti, crede che proprio i granata dovranno alla fine arrendersi e tornare nelle serie cadetta. La maggioranza (67%), al contrario, è fiduciosa nei confronti di Belotti e compagni e condanna invece il Benevento. Saranno loro, dunque, a retrocedere in Serie B secondo la maggior parte dei partecipanti al nostro sondaggio. Poche probabilità di retrocessione, infine, le registrano lo Spezia, che fa registrare una percentuale pari al 7%, e Cagliari e Fiorentina che si attestano rispettivamente al 2 e all’1%.