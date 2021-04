Sondaggio / Lettori e lettrici di Toro.it diteci secondo voi quale squadra tra quelle in lotta per la salvezza alla fine retrocederà in B

Mancano solo 5 giornate al termine del campionato. Ci sono diverse squadre che si trovano nella zona bassa della classifica e che stanno lottando per salvarsi. Tra queste il Torino di Nicola che dopo la sconfitta 0-2 contro il Napoli avrà un importante partita lunedì prossimo contro il Parma penultimo con soli 20 punti. Inoltre i granata devono recuperare la partita contro la Lazio. Nel nostro sondaggio di oggi vi chiediamo: chi pensate retrocederà tra le squadre in lotta per la salvezza? Potrete scegliere tra: Torino, Cagliari, Benevento, Spezia e Fiorentina. Per votare vi basta andare nell’apposito box sondaggio che potete trovare nella colonna di destra dell’homepage di Toro.it.