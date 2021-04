Il 90% dei lettori ha scelto Mandragora: il centrocampista è incoronato migliore in campo. Dietro di lui Zaza e Izzo

Era il 13′ del secondo tempo quando il Toro, sotto di un gol in casa del Bologna, trova il pari grazie ad un eurogol di Mandragora. Un tiro al volo da limite dell’area che si insacca all’incrocio dei pali riportando i granata in pareggio e salvando il Torino da un ko che avrebbe complicato notevolmente la strada del gruppo di Nicola. Ma non è solo il gol ad impressionare: visione di gioco, tecnica, personalità, qualità che al centrocampo del Toro mancavano da anni e che, di fatto, hanno cambiato il volto alla squadra. E la prestazione contro il Bologna lo ha confermato tanto che per la maggior parte dei lettori è proprio Mandragora ad aggiudicarsi la fascia di migliore in campo con il 90% delle preferenze. Praticamente un plebiscito che incorona il centrocampista per la seconda volta consecutiva: già contro la Roma, infatti, aveva ottenuto un risultato analogo. Dietro al numero 38, seguono Zaza e Izzo appaiati al secondo posto con il 4% dei voti mentre il 25 dei lettori ha scelto Nkoulou e solo l’1% Singo.