Sondaggio / Scegliendo tra Izzo, Nkoulou, Singo, Mandragora e Zaza, diteci chi è stato il migliore in campo contro il Bologna

Contro il Bologna il Torino ha prolungato la propria striscia di risultati utili consecutivi, anche se rimane il rammarico per la vittoria mancata ma che sarebbe stata meritata. Nel nostro sondaggio di oggi vi chiediamo: chi è stato secondo voi il migliore in campo tra i granata? Ditecelo votando nell’apposito box sondaggio che potete trovare nella colonna di destra dell’home page di Toro.it. Potete scegliere il migliore in campo tra Armando Izzo, Nicolas Nkoulou, Wilfried Singo, Rolando Mandragora e Simone Zaza.