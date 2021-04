Sondaggio / Per il 68% dei lettori di Toro.it il migliore in campo di Torino-Roma è stato Mandragora, al secondo posto Belotti

Il Torino ha battuto 3-1 la Roma portando a casa 3 punti importantissimi per la lotta salvezza, dando così continuità ai risultati positivi ottenuti contro Juventus e Udinese. Per i lettori di Toro.it il migliore in campo è stato Rolando Mandragora, votato dal 68% dei partecipanti al sondaggio. Il centrocampista granata al 20’ minuto del primo tempo, con una scivolata provvidenziale, aveva tolto il pallone dai piedi di Pedro che era rimasto da solo davanti a Milinkovic-Savic. Un intervento che è valso come un gol. Al secondo posto si posiziona Belotti con il 19% dei voti. L’8% dei partecipanti ha voluto premiare Ansaldi mentre Bremer, Zaza e Sanabria hanno ricevuto tutti e tre il 2% dei voti. Chiude la classifica Izzo con lo 0%.