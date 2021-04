Sondaggio / Il Torino ha battuto la Roma per 3-1 al termine di una partita ben giocata con tante occasione: diteci ci è stato il migliore

Seconda vittoria consecutiva per il Torino che, dopo aver battuto l’Udinese, supera 3-1 la Roma e aggancia in classifica Benevento e Fiorentina, mantenendo anche i cinque punti di vantaggio dal Cagliari (con una partita ancora da recuperare). Sono tanti i giocatori granata che contro la Roma si sono messi in luce con ottime prestazioni, nel nostro sondaggio vi chiediamo di indicarci chi secondo voi è stato il migliore in campo tra Armando Izzo, Gleison Bremer, Cristian Ansaldi, Rolando Mandragora, Andrea Belotti, Antonio Sanabria e Simone Zaza. Diteci chi è secondo voi il migliore votando nell’apposito box sondaggio.

Chi è stato il migliore in campo contro la Roma? Izzo

Bremer

Ansaldi

Mandragora

Belotti

Sanabria

Zaza Guarda i risultati