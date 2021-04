Sondaggio / Per il 70% dei lettori e delle lettrici di Toro.it la partita contro l’Udinese non è stata decisiva per la salvezza

Il Torino dopo l’ottimo pareggio nel derby della Mole ha battuto 0-1 l’Udinese alla Dacia Arena grazie a un gol realizzato da Belotti su rigore. Una vittoria molto importante per continuare a inseguire l’obiettivo salvezza. Ma per il 70% dei lettori e delle lettrici di Toro.it la partita contro la squadra allenata da Gotti non è stata decisiva per la salvezza, mentre il 30% dei votanti ritiene che i 3 punti conquistati contro i bianconeri siano decisivi per il mantenimento della categoria.