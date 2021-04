Sondaggio / Il Toro ha vinto a Udine: secondo voi quella contro i bianconeri è stata la partita decisiva per la salvezza?

Il Torino ha battuto l’Udinese 0-1 grazie a un gol di Belotti su rigore. I granata hanno dato così continuità al risultato positivo, ovvero il pareggio 2-2 contro la Juventus. Adesso la squadra di Nicola si trova a +5 punti dal Cagliari terz’ultimo. Nel sondaggio chiediamo a voi lettori e alle lettrici di Toro.it se ritenete che quella contro l’Udinese sia stata la partita decisiva per la salvezza. Come di consueto potete esprimere la vostra opinione tramite il sondaggio che trovate in fondo all’articolo o in basso a destra nella homepage di Toro.it.

Pensate che quella contro l'Udinese sia stata la partita decisiva per la salvezza? Sì

No Guarda i risultati

