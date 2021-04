Sondaggio / Per il 64% dei lettori di Toro.it il migliore in campo di Udinese-Torino è stato Gleison Bremer, al secondo posto Andrea Belotti

Andrea Belotti si è procurato e ha trasformato il rigore che ha permesso al Torino di ottenere un’importantissima vittoria sul campo dell’Udinese, ma per i lettori di Toro.it il migliore in campo non è stato il capitano granata bensì Gleison Bremer. Il 64% di coloro che hanno partecipato al nostro sondaggio, infatti, hanno premiato la prestazione del difensore brasiliano che al centro della difesa è stato praticamente perfetto. Il 23% ha invece indicato in Belotti il migliore della partita, il 10% ha voluto premiare Simone Verdi, che nel ruolo di mezzala sta finalmente facendo vedere le sue qualità. Infine, per il 3% il migliore alla Dacia Arena è stato Mergim Vojvoda, per l’1% è stato Armando Izzo.