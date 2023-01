Sondaggio / Niente attacco leggero con soli trequartisti, i lettori di Toro.it contro il Verona vogliono Sanabria come terminale offensivo

Contro il Verona meglio un attacco con Sanabria punta e due trequartisti alle sue spalle o un attacco senza un centravanti di ruolo e tre fantasisti alle spalle? E’ questo il quesito che in questi giorni si è posto Juric ma è anche quello che abbiamo poi ai lettori di Toro.it nel nostro sondaggio. In attesa di scoprire la risposta del tecnico croato, quella dei lettori è: meglio avere in campo il paraguaiano come terminale offensive con due fantasisti alle sue spalle. Questa opzione è stata votata dal 54% di coloro che hanno partecipato al nostro sondaggio, il restante 46% ha invece indicato di preferire il sistema con i tre trequartisti insieme e nessuna punta di ruolo.