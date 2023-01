Sondaggio / Contro il Verona schierereste due trequartisti più Sanabria o tre trequartisti: diteci la vostra

Dopo una pausa atipica e molto, ma molto lunga, la ripresa del campionato di Serie A è ormai alle porte e tutte le squadre vorranno sicuramente ripartire con il piede giusto. Il Toro ospiterà allo stadio Olimpico Grande Torino l’Hellas Verona, ultimo in classifica. Ivan Juric ha diversi dubbi su chi schierare in campo contro la sua ex squadra, soprattutto per quanto riguarda il reparto avanzato. Proprio per questo nel sondaggio di oggi chiediamo ai lettori e alle lettrici di Toro.it: Nel match contro l’Hellas Verona vorreste un attacco con soli trequartisti oppure con Sanabria? Diteci la vostra votando nell’apposito box.

