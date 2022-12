Secondo i lettori, il centrocampista turco classe 2004 deve rimanere in granata: non piace l’ipotesi prestito

Nel nostro sondaggio dedicato a Emirhan Ilkhan, nel quale abbiamo chiesto ai lettori se avessero preferito una sua permanenza o una partenza in prestito, la ripsosta è stata chiara: deve rimanere in granata. Infatti il 77% dei lettori è favorevole alla sua permanenza, viste le buone qualità del giovanissimo centrocampista e la coperta corta a centrocampo. Solo il 23% invece vorrebbe mandarlo in prestito per farlo giocare con più continuità. Solo il mercato di gennaio farà scoprire la scelta della società.