Sondaggio / Il centrocampista turco ha trovato poco spazio nella prima parte di stagione, ma ora può mettersi in mostra

Emirhan Ilkhan, centrocamposta classe 2004, è arrivato al Torino questa estate dal Besiktas per 4,5 milioni di euro. Ha collezionato solo 4 presenze tra campionato e Coppa Italia, ma la sua partenza in prestito non è più così scontata. Prima lo era, ma con l’infortunio di Linetty e l’assenza di Lukic nella parte inziale del ritiro, il centrocampista si è preso il suo spazio, giocando un’ottima partita da titolare in amichevole contro l’Espanyol. E voi cosa fareste? Cedereste il giocatore in prestito per farlo giocare di più, oppure lo terreste in granata essendo corta la coperta in mezzo al campo? Rispondete nel nostro sondaggio, potete votare nel box qui sotto oppure in home page sotto la classifica.

A gennaio cedereste in prestito Ilkhan? Sì

No Guarda i risultati