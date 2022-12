Abbiamo chiesto ai nostri lettori di dirci se sono pro o contro un Toro B dove far crescere i giovani del vivaio

Con la riforma delle seconde squadre si è aperto un nuovo spiraglio per il Torino, che potrebbe far fiorire il proprio settore giovanile avendo un tramite personale per far transitare i giovani in Prima squadra. Già attiva in molte Leghe calcistiche d’Europa, la formula di un club considerbile come di riserva ad oggi vede solo la Juventus attiva, con la Next Gen, che milita in Serie C. In Italia il successo è stato molto poco, anche a causa dei costi alti. Cairo ha però aperto una possibilità per ilgfronte granata: “Le seconde squadre? Bella idea. Dobbiamo cercare di lavorarci perché potrebbe essere una buona soluzione. Per il Torino io ci pensavo già quattro anni fa, i miei collaboratori me lo sconsigliarono ma ci voglio ripensare“. Abbiamo quindi chiesto ai nostri lettori di dirci la loro.

Toro B, sì o no? Le risposte dei lettori

Un’idea che è parsa ragionevole e interessante a chi ha scelto di prendere parte al nostro sondaggio. Bel il 67% si è infatti detto favorevole alla creazione di un Toro B. Il modo migliore per far crescere i giovani del vivaio e sfruttare i talenti di casa. Diverso è invece il pensiero del restante 33%, che dice invece no. Assieme ai pro arrivano infatti anche i contro e tra questi il rischio di limitare eccessivamente la presenza di club di Lega Pro e dover far fronte a costi eccessivi.