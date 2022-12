Le dichiarazioni di Cairo aprono alla possibilità di creare una seconda squadra, sareste favorevoli a una scelta del genere?

La riforma delle seconde squadre, che consiste nell’iscrizione di una squadra al campionato di Serie C, non ha dato i frutti sperati. Al momento, in Italia, solo la Juventus ha una seconda squadra. Il progetto può essere interessante, ed è studiato per dare spazio ai giovani in un campionato competitivo. I costi non sono certamente pochi, e oltre a Milan, Monza e Roma, le parole di Cairo hanno fatto intendere che anche la società granata ci sta pensando: “Le seconde squadre? Bella idea. Dobbiamo cercare di lavorarci perché potrebbe essere una buona soluzione. Per il Torino io ci pensavo già quattro anni fa, i miei collaboratori me lo sconsigliarono ma ci voglio ripensare”. Nel nostro sondaggio di oggi vi chiediamo: sareste favorevoli alla creazione di una seconda squadra del Torino? Ditecelo votando nell’apposito box sondaggio.

