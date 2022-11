Testa a testa tra ottimisti e pessimisti: per la maggioranza rinnoverà ma tanti sono quelli scettici

Il 52% dei lettori che ha partecipato al nostro sondaggio è ottimista. Juric rinnoverà il proprio contratto in scadenza col Toro nel 2024, restando così in sella almeno la prossima stagione, quella che secondo l’accordo in essere dovrebbe essere la terza e ultima, ovviamente se non dovesse esserci alcun prolungamento. Il 48% invece è decisamente meno ottimista e crede che no, Juric non rinnoverà, trovandosi così a fine stagione con un solo anno di contratto e chiamato a scegliere cosa fare per il proprio futuro.