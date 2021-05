Sondaggio / Per l’82% dei lettori e delle lettrici di Toro.it la stagione del Toro è stata pessima, solo per 1% è stata discreta

Il Toro ha chiuso il campionato con il pareggio 1-1 contro il Benevento. Al termine di una stagione negativa e molto deludente è tempo di bilanci. Per l’82% dei lettori e delle lettrici di Toro.it la stagione appena conclusa è stata pessima, mentre dal 15% dei votanti la stagione è stata valutata insufficiente. Il 2 % pensa che la stagione della squadra di Davide Nicola sia stata appena sufficiente e solo il restante 1% la reputa discreta. Adesso la società granata sta lavorando in vista della prossima stagione per non ripetere più campionati come gli ultimi due in cui i granata si sono ritrovati a lottare per la salvezza. La prima scelta che il Toro dove affrontare è decidere chi sarà l’allenatore del Toro per la prossima stagione. Il favorito rimane Ivan Juric.