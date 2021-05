Sondaggio / Il Torino ha trovato l’accordo con Ivan Juric, tecnico dell’Hellas Verona: diteci se sareste contente del suo approdo in granata

La salvezza non sembrerebbe essere stato un traguardo sufficiente a confermare Davide Nicola. Il Torino ha infatti scelto di virare su un altro profilo, emerso negli ultimi anni per un buon rendimento ed un gioco efficace oltre al temperamento particolarmente caldo. Si tratta di Ivan Juric, reduce da un nono ed un decimo posto con l’Hellas Verona. Dopo due anni in gialloblu, le strade dei due protagonisti sembrerebbero essersi divise, con i granata che avrebbero fatto breccia nel cuore del croato grazie ad una buona offerta messa sul piatto. Cosa ne pensate di un suo eventuale approdo in granata? Sareste contenti? Avreste preferito altre soluzioni? Ditecelo votando nell’apposito box sondaggio che potete trovare nella colonna di destra dell’home page di Toro.it.