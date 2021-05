Il 53% dei lettori e delle lettrici di Toro.it sarebbe soddisfatto dell’arrivo di Ivan Juric come nuovo allenatore

Il Torino, dopo una stagione particolarmente difficile ma nella quale è riuscito a centrare l’obiettivo salvezza, è pronto a ripartire da un nuovo allenatore. Infatti i granata, dopo aver deciso di non confermare Davide Nicola sulla panchina del Toro, hanno scelto di virare sul nome di Ivan Juric. Il tecnico è reduce da due ottime stagione alla guida dell’Hellas Verona durante le quali ha ottenuto un nono e un decimo posto in classifica. La maggioranza dei lettori e delle lettrici di Toro.it, ovvero il 53% dei votanti al nostro sondaggio, sarebbe contenta dell’arrivo di Juric in granata mentre il restante 47% non sarebbe contenta e avrebbe preferito un altro nome.