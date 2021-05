Sondaggio / Il contratto di Milinkovic-Savic è in scadenza voi rinnovereste il contratto al portiere serbo: diteci la vostra

Il contratto di Milinkovic-Savic scadrà il 30 giugno. Il portiere serbo durante la scorsa stagione sembrava molto vicino al rinnovo di contratto con il Torino perché il numero 32 granata godeva della stima di Marco Giampaolo. Il tecnico abruzzese apprezzava molto l’abilità di Milinkovic-Savic di giocare con i piedi. Dopo l’esonero di Giampaolo la trattativa tra il club granata e il portiere ex Standard-Liegi si è congelata anche perché l’obiettivo primario di tutti era quella di portare il Toro al mantenimento della categoria. Durante la stagione Milinkovic-Savic ha avuto diverse occasioni in campo, commettendo però spesso errori e non dando sicurezza. La domanda che vi poniamo è: Rinnovereste il contratto a Milinkovic-Savic? Ditecelo votando nell’apposito box sondaggio che potete trovare nella colonna di destra dell’home page di Toro.it.

Milinkovic-Savic è in scadenza di contratto, siete favorevoli al rinnovo del suo contratto? Sì

No Guarda i risultati

